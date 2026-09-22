HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir’de kaçak avlanan 3 ton mavi yüzgeçli orkinos ele geçirildi

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde deniz polisi tarafından durdurulan iki ayrı araçta, piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan ve kaçak avlandığı tespit edilen 3 ton mavi yüzgeçli orkinos ele geçirildi.

İzmir’de kaçak avlanan 3 ton mavi yüzgeçli orkinos ele geçirildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve izinsiz su ürünleri avcılığının önlenmesine yönelik yürütülen çaışmalar kapsamında, bugün Güzelbahçe ilçesinde şüphe üzerine iki ayrı aracı durdurarak arama yaptı. Araçlarda yapılan kontrollerde, mevzuat gereği avlanması ve nakledilmesi kotaya tabi olan toplam 3 ton mavi yüzgeçli orkinos ele geçirildi.
Piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu belirtilen su ürünleri ile nakilde kullanılan araçlar muhafaza altına alındı. Olayla ilgili yakalanan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

İzmir’de kaçak avlanan 3 ton mavi yüzgeçli orkinos ele geçirildi 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
15 adrese silah kaçakçılığı operasyonu15 adrese silah kaçakçılığı operasyonu
Kırşehir merkezli 4 ilde "yasa dışı bahis" operasyonu: 13 şüpheli tutuklandıKırşehir merkezli 4 ilde "yasa dışı bahis" operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
orkinos
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Manisa'da okula silahlı saldırı

Manisa'da okula silahlı saldırı

Manisa'da okul önünde silahlı saldırı! Saldırgan böyle gelip, kaçmış... İlk görüntüler ortaya çıktı

Manisa'da okul önünde silahlı saldırı! Saldırgan böyle gelip, kaçmış... İlk görüntüler ortaya çıktı

Trabzonspor kazandı, Amedspor liderliğe yükseldi! Süper Lig'de ipi göğüsleyecek takımı açıkladılar: %53 ile şampiyon...

Trabzonspor kazandı, Amedspor liderliğe yükseldi! Süper Lig'de ipi göğüsleyecek takımı açıkladılar: %53 ile şampiyon...

Ödül gecesinde fenalaştı! Kızı hemen müdahale etti

Ödül gecesinde fenalaştı! Kızı hemen müdahale etti

Erdoğan, Hamdi Ulukaya'ya kürsüden seslendi: Seni de bekliyoruz

Erdoğan, Hamdi Ulukaya'ya kürsüden seslendi: Seni de bekliyoruz

MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemi durduruldu

MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemi durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.