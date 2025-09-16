HABER

Eskişehir 16 Eylül Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

16 Eylül 2025 Salı günü Eskişehir'de hava durumu güneşli olacak.

Hazar Gönüllü

16 Eylül 2025 Salı günü Eskişehir'de hava durumu güneşli olacak. Sıcaklıklar 26°C civarında tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 28°C'ye kadar yükselebileceği, ardından 20°C'ye düşeceği öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması cilt sağlığına fayda sağlar. Ani sıcaklık değişimlerine karşı vücut direncini artırmak için dengeli beslenmeli ve yeterli su tüketilmelidir.

Rüzgar hafif ve orta kuvvette esecek. Açık alanlarda rüzgarın etkisinden korunmak için uygun kıyafetler tercih edilebilir. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek ve gerektiğinde katları çıkarıp giymek pratik bir seçimdir.

Hava koşullarına göre plan yaparken açık hava etkinlikleri için hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Gerekirse planlarda esneklik sağlamak, olumsuz sürprizlerden kaçınmak açısından akıllıca olacaktır.

hava durumu Eskişehir
