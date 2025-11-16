HABER

Eskişehir 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 16 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu oldukça bulutlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 12°C, gece ise en düşük sıcaklık 0°C civarında ölçülecek. Nem oranı %58 ve rüzgar hızı 7.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 13°C ile 14°C arasında değişmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde düşük sıcaklıklar için don riski bulunuyor. Kat kat giyinmek ve uygun önlemler almak önem taşıyor.

16 Kasım 2025 Pazar günü Eskişehir'in hava durumu çok bulutlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 12°C'dir. Gece ise en düşük sıcaklık 0°C civarında bekleniyor. Nem oranı %58 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 7.2 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:42, gün batımı saati ise 17:39'dur.

Önümüzdeki günlerde belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 17 Kasım Pazartesi günü en yüksek sıcaklık 13°C olacak. En düşük sıcaklık ise 3°C civarında seyredecek. 18 Kasım Salı günü kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 14°C ile 5°C arasında değişecek. 19 Kasım Çarşamba günü bulutlar artacak. Sıcaklıklar 14°C ile 2°C arasında olacak. 20 Kasım Perşembe günü güneş yüksek bulutların arasından görünecek. Sıcaklık 15°C ile 2°C arasında değişecek.

Bu dönemde yağış beklenmiyor. Sabah saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Özellikle erken saatlerde don riskine dikkat edilmelidir. Bu nedenle sabahları dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Araçların donma riskine karşı önlemler almak da gereklidir. Gün içinde hava daha ılıman olacak. Kat kat giyinmek pratik olacaktır. Gerekirse katları çıkarıp giymek iyi olur. Rüzgar hafif olacağı için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir.

