Eskişehir 17 Ağustos Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde sıcaklık 34°C’ye kadar çıkacak. Gece ise sıcaklık 17°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde. Özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı bir hava olabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 18 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 30°C civarında olması bekleniyor. 19 Ağustos Salı ve 20 Ağustos Çarşamba günlerinde de sıcaklık 29°C seviyelerinde olacak. Bu dönemde hava genellikle güneşli kalacak. Nem oranı ise yüksek olacak.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek faydalı olacaktır. Bol su tüketmek de gerekir. Hafif kıyafetler giymek, güneşin zararlı etkilerinden korur. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle araçların iç sıcaklıkları hızla artabilir. Araçlarda çocuk ve hayvan bırakılmamalıdır. Sıcak hava sağlık sorunlarını tetikleyebilir. Kalp ve solunum rahatsızlığı olanların sıcaklardan kaçınması ve gerektiğinde bir sağlık profesyoneline danışması önerilir.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları bekleniyor. Bu dönemde vatandaşların sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak sağlıklarını korumaları önemlidir.