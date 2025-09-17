HABER

Eskişehir 17 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü, Eskişehir'de hava genellikle güneşli olacak.

Melih Kadir Yılmaz

Bugün, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü, Eskişehir'de hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklarının 28°C civarına ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklıkların ise 13°C'ye düşmesi öngörülüyor. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 18 Eylül Perşembe günü sıcaklıklar 19°C ile 6°C arasında değişecek. 19 Eylül Cuma günü de sıcaklıklar yine 19°C ile 6°C arasında seyredecek. 20 Eylül Cumartesi günü hava sıcaklıkları 22°C ile 10°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygundur. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklığın düşeceğini göz önünde bulundurmalısınız. Yanınıza hafif bir ceket veya hırka almanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınları etkili olacağından, güneşe karşı koruyucu önlemler almak önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmanıza yardımcı olur. Ayrıca, bol su tüketmek ve hafif, terletmeyen kıyafetler giymek vücut ısısını dengede tutar.

Rüzgarın hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Açık alanlarda vakit geçirirken rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmalısınız. Gerekirse uygun önlemler almanız önemlidir. Rüzgarın hızının arttığı saatlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle açık ve ılıman olacak. Günlük aktivitelerinizi planlarken, sabah ve akşam saatlerindeki sıcaklık değişimlerini dikkate almanız, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

hava durumu Eskişehir
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

