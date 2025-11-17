HABER

Eskişehir 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 17 Kasım 2025 tarihinde hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 13°C'yi bulacak, gece ise 4°C'ye düşecek. Rüzgar hafif eserek 8 km/s hızla esecek. Nem oranının %42 civarında olması, açık hava etkinliklerini teşvik ediyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler öngörülüyor. Kat kat giyinmek, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacak. Güneşli günlerin tadını çıkarın.

Çiğdem Sevinç

Eskişehir'de 17 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 13°C civarında ölçülecek. Gece sıcaklıkları ise 4°C civarına düşecek. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Rüzgarın hızı yaklaşık 8 km/s olacak. Nem oranı %42 civarında kalacak. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler olacak. 18 Kasım Salı günü kısmen güneşli hava hakim olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 4°C arasında değişecek. 19 Kasım Çarşamba günü ise yüksek bulutlar arasında güneş görünmesi bekleniyor. O gün sıcaklıklar 14°C ile 3°C arasında seyredecek. 20 Kasım Perşembe günü bulutlu ve güneşli hava durumu öngörülüyor. Sıcaklıklar bu günde 16°C ile 2°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve açık kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi muhtemel. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gün içinde güneşli havadan faydalanabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri planlayın. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Rüzgar hafif olacağı tahmin ediliyor. Yine de açık alanlarda rüzgar hissedilebilir. Rüzgar geçirebilen bir üst katman veya şal taşımanız konforunuzu artıracaktır.

