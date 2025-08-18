Eskişehir 18 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 14°C seviyelerinde seyredecek. Salı günü de benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 29°C ile 13°C arasında değişecek. Çarşamba günü hava biraz daha serinleyecek. Gündüz 29°C, gece ise 14°C olacak. Perşembe günü sıcaklıklar tekrar artacak. Gündüz 32°C, gece 14°C seviyelerine ulaşacak.

Ağustos ayı boyunca Eskişehir'de ortalama gündüz sıcaklıkları 29°C, gece sıcaklıkları ise 15°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı genellikle düşüktür. Nem oranı ortalama %51 seviyesindedir.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek ve bol su tüketmek faydalı olacaktır. Hafif kıyafetler tercih etmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle araçların iç sıcaklıkları hızla artabilir. Araçlarda çocuk ve hayvan bırakılmamalıdır. Sıcak hava sağlık sorunlarını tetikleyebilir. Kalp ve solunum rahatsızlığı olanların aşırı sıcaklardan kaçınması ve gerektiğinde bir sağlık profesyoneline danışması önerilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak, gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.