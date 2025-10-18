Eskişehir 18 Ekim Cumartesi hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 18 Ekim 2025 Cumartesi. Eskişehir'de hava genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 12.8°C ile 22.8°C arasında değişecek. Nem oranı %55 civarında olacak. Rüzgar hızı 8.4 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:08'dir. Gün batımı ise 18:12 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 19 Ekim Pazar günü kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 16°C arasında olacak. 20 Ekim Pazartesi günü zaman zaman yağmur ve çisenti görülebilir. Sıcaklıklar 3°C ile 15°C arasında seyredecek. 21 Ekim Salı günü ise güneşli hava hakim olacak. Sıcaklıklar 6°C ile 17°C arasında değişecek.

Bu dönemde ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde uygun bir yağmurluk veya şemsiye almak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düştüğü günlerde kat kat giyinmek önerilir. Bu, vücut ısısını korur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirmek en iyisidir. Bu şekilde olumsuz etkilenme riski en aza indirilebilir.