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Eskişehir 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 18 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu, gün boyunca bol güneş ışığı ile birlikte 25°C civarında sıcaklık bekleniyor.

Eskişehir 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Eskişehir'de 18 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu, gün boyunca bol güneş ışığı ile birlikte 25°C civarında sıcaklık bekleniyor. Gündüz sıcaklık 25°C, gece ise 11°C olacak. Rüzgar hafif eserek saatte 4 km hızda esecek. Nem oranı %64 seviyelerinde kalacak.

Gelecek günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülüyor. 19 Haziran Perşembe günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gündüz sıcaklık 20.6°C, gece 16.8°C civarında olacak. 20 Haziran Cuma günü ara ara şiddetli yağmur görülmesi öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 21.1°C, gece ise 16.7°C olacak. 21 Haziran Cumartesi günü, orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık gündüz 21.2°C, gece 16.6°C seviyelerinde kalacak.

Bu dönemde hava koşularındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Yağmur nedeniyle oluşabilecek su birikintilerine dikkat edilmelidir. Araç kullanırken hız sınırlamalarına uyulması önerilir. Evlerde su yalıtımının sağlam olduğundan emin olunmalıdır. Su baskınlarına karşı önlemler alınmalıdır. Böylece yaklaşan yağışlı günlerde olumsuz hava koşullarından en az şekilde etkilenilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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