Eskişehir 18 Kasım Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

18 Kasım 2025 Salı günü Eskişehir'de hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 13°C ile 4°C arasında değişecek. Gün boyunca sıcaklıklar bu aralıkta seyrederken, nem oranı %80 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 4.5 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 07:44, gün batımı saati 17:38’dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 19 Kasım Çarşamba günü hava sıcaklıkları 14°C ile 3°C arasında olacak. 20 Kasım Perşembe günü sıcaklıklar 16°C ile 4°C arasında seyredecek. 21 Kasım Cuma günü ise sıcaklık 16°C ile 5°C arasında bulunacak. Bu dönemde hava genellikle çok bulutlu olacak.

Hava koşullarının mevsim normallerine yakın seyretmesi öngörülüyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceği düşünüldüğünde, kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmak da iyi bir fikir. Ayrıca, yüksek nem oranı nedeniyle sabah saatlerinde sis ve buğulu hava koşulları oluşabilir. Sürücülerin görüş mesafesinin azalabileceğini unutmamaları önemlidir. Hızlarını buna göre ayarlamaları gerekmektedir.