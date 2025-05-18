Eskişehir 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 18 Mayıs 2025 Pazar günü, Eskişehir'de hava genellikle güneşli. Gündüz sıcaklık 19°C civarında olacak. Gece sıcaklık 3°C'ye kadar düşebilir. Rüzgarlar hafif ve batıdan esecek. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 19 Mayıs Pazartesi günü, hava daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar 22°C civarlarında seyredecek. 20 Mayıs Salı günü, hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 19°C civarında kalacak. 21 Mayıs Çarşamba günü ise hava güneşli. Sıcaklıklar 23°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşularındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 19 ve 20 Mayıs tarihlerinde hava daha bulutlu ve serin olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında uygun giysiler bulundurmaları faydalı olacaktır. Rüzgarların hafif olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlayacak.

18 Mayıs Pazar günü Eskişehir'de güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişikliklere göre plan yaparken esnek olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek akıllıca olacaktır.