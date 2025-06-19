Eskişehir 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 19 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu şöyle. Bol güneş ışığı bekleniyor. En yüksek sıcaklık 27°C, en düşük sıcaklık ise 12°C olacak. Gün yağışsız geçecek.

Cuma günü, 20 Haziran 2025, hava sıcaklıkları 24°C ile 11°C arasında değişecek. Hafif yağışların görülmesi bekleniyor. Cumartesi günü, 21 Haziran 2025, sıcaklıklar yine 24°C ile 12°C arasında olacak. Hafif yağışlar devam edebilir.

Pazar günü, 22 Haziran 2025, hava sıcaklıkları 24°C ile 11°C arasında değişecek. Yine hafif yağışların görülmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlik olacak. Yağışların artması bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri önemlidir.

Sıcak ve güneşli günlerde, güneş kremi kullanmak faydalıdır. Ayrıca, şapka takmak ve bol su içmek de önemlidir. Yağışlı günlerde ıslanmamak için uygun kıyafetler giymek gerekecek. Şemsiye taşımak da önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Hava durumunu düzenli kontrol etmek, olası sürprizlere karşı koruyucu bir önlem olacaktır.