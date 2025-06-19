HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu açık ve güneşli olacak.

Eskişehir 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Eskişehir'de 19 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu şöyle. Bol güneş ışığı bekleniyor. En yüksek sıcaklık 27°C, en düşük sıcaklık ise 12°C olacak. Gün yağışsız geçecek.

Cuma günü, 20 Haziran 2025, hava sıcaklıkları 24°C ile 11°C arasında değişecek. Hafif yağışların görülmesi bekleniyor. Cumartesi günü, 21 Haziran 2025, sıcaklıklar yine 24°C ile 12°C arasında olacak. Hafif yağışlar devam edebilir.

Pazar günü, 22 Haziran 2025, hava sıcaklıkları 24°C ile 11°C arasında değişecek. Yine hafif yağışların görülmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlik olacak. Yağışların artması bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri önemlidir.

Sıcak ve güneşli günlerde, güneş kremi kullanmak faydalıdır. Ayrıca, şapka takmak ve bol su içmek de önemlidir. Yağışlı günlerde ıslanmamak için uygun kıyafetler giymek gerekecek. Şemsiye taşımak da önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Hava durumunu düzenli kontrol etmek, olası sürprizlere karşı koruyucu bir önlem olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kişisel verileri çalıp şantaj yapıyorlardı: Yakalandılar! Kişisel verileri çalıp şantaj yapıyorlardı: Yakalandılar!
İBB operasyonlarında tutuklanmışlardı! 4 isim tahliye edildiİBB operasyonlarında tutuklanmışlardı! 4 isim tahliye edildi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenomen isim İstanbul'da estetik operasyonda öldü! İhmal iddiası...

Fenomen isim İstanbul'da estetik operasyonda öldü! İhmal iddiası...

İsrail, nükleer tesisleri vurdu, İran'dan karşılık geldi

İsrail, nükleer tesisleri vurdu, İran'dan karşılık geldi

Türkiye'nin akaryakıt devi yabancılara satılıyor! 300'den fazla istasyonu bulunuyordu

Türkiye'nin akaryakıt devi yabancılara satılıyor! 300'den fazla istasyonu bulunuyordu

Türkiye Muğla’nın ilçelerinde çekilen skandal görüntüleri konuşuyor!

Türkiye Muğla’nın ilçelerinde çekilen skandal görüntüleri konuşuyor!

4 kişi hayatını kaybetti! Uyarılar geldi...

4 kişi hayatını kaybetti! Uyarılar geldi...

ABD'de 'Kıyamet uçağı' havalandı!

ABD'de 'Kıyamet uçağı' havalandı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.