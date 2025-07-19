HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 19 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir.

Eskişehir 19 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Eskişehir'de 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıkları 32°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 17°C civarında seyredecektir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 20 Temmuz Pazar günü sıcaklık 31°C, 21 Temmuz Pazartesi günü 32°C, 22 Temmuz Salı günü ise 34°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları 14-16°C arasında değişecektir.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve seyahat planları yapanlar için önemlidir. Gündüz saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelebilir. Bu nedenle, güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılması gerekir. Uygun koruyucu önlemler almak da önemlidir. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle su kaybını önlemek için bol su tüketilmelidir. Ayrıca, aşırı sıcak ortamlardan uzak durulmalıdır.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için risk oluşturabilir. Bu nedenle, bu gruptaki kişilerin sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları önerilir. Serin ortamlarda kalmaları yararlı olacaktır. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı dikkatli olunmalı, gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır.

Sıcak hava koşullarının önümüzdeki günlerde devam etmesi beklenmektedir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak ve gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kontrolsüz kavşakta iki otomobil çarpıştı; 1 yaralıKontrolsüz kavşakta iki otomobil çarpıştı; 1 yaralı
Vali Faik Oktay Sözer, motosiklet tutkunlarıyla buluştuVali Faik Oktay Sözer, motosiklet tutkunlarıyla buluştu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ezeli rakipler Kerem Aktürkoğlu için karşı karşıya!

Ezeli rakipler Kerem Aktürkoğlu için karşı karşıya!

Dünyada birinciydik ama... 200 liradan 600 TL'ye kadar yükseliyor!

Dünyada birinciydik ama... 200 liradan 600 TL'ye kadar yükseliyor!

Yer: Düzce... Sokak ortasında kanlı infaz: Film sahnelerini aratmayan kaçış! Orada yakalandı

Yer: Düzce... Sokak ortasında kanlı infaz: Film sahnelerini aratmayan kaçış! Orada yakalandı

DEM Parti'den çok konuşulacak 'İttifak' ve 'Anayasa' çıkışı

DEM Parti'den çok konuşulacak 'İttifak' ve 'Anayasa' çıkışı

İsrail ile Suriye arasında ateşkes! Suriye birlikleri Süveyda'ya konuşlanmaya başladı

İsrail ile Suriye arasında ateşkes! Suriye birlikleri Süveyda'ya konuşlanmaya başladı

Zeytinlik yasasında 8 madde kabul edildi!

Zeytinlik yasasında 8 madde kabul edildi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.