Eskişehir 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de, 2 Haziran Pazartesi günü hava, kısa süreli sağanaklarla birlikte güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece ise 10°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. 3 Haziran Salı günü sıcaklık 25°C, 4 Haziran Çarşamba günü 28°C ve 5 Haziran Perşembe günü 30°C'ye ulaşacak. Bu dönemde hava genellikle güneşli kalacak. Ancak, 4 Haziran Çarşamba günü yağmur ihtimali bulunuyor.

Haziran ayı boyunca Eskişehir'de ortalama gündüz sıcaklıkları 24.8°C, gece sıcaklıkları ise 12.1°C olarak bekleniyor. Yağış miktarı ortalama 34 mm. Ayda yaklaşık 5 yağmurlu gün öngörülüyor. Nem oranı %56 civarında olacak. Güneşli saat sayısı ortalama 11 saat olarak hesaplanıyor.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artacak. Bu durum cilt sağlığı açısından risk oluşturabilir. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Şapka ve güneş gözlüğü takmak, açık renkli ve hafif giysiler tercih etmek, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

Sıcak havalarda vücut su kaybı artar. Bu nedenle, gün boyunca yeterli miktarda su içmek önemlidir. Vücudun su dengesini korumaya yardımcı olur. Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmak, hafif ve sindirimi kolay besinler tercih etmek gerekir. Bu, sindirim sisteminin aşırı yüklenmesini engeller.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenme riski yüksektir. Bu grupların serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri, aşırı sıcaklardan korunmalarına yardımcı olur.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve planlamaları buna göre yapmak faydalı olacaktır.