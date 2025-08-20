HABER

Eskişehir 20 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığı ile 28°C sıcaklık gösteriyor.

Doğukan Akbayır

Eskişehir'de 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığı ile 28°C sıcaklık gösteriyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 21 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 32°C, 22 Ağustos Cuma günü ise 35°C civarında olacak.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkarken şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalıdır. Ayrıca, sıcak havalarda açık hava etkinliklerini sabah ya da akşam serinliğinde planlamak daha rahat bir deneyim sunar.

Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde, hassas grupların aşırı sıcaktan korunması önemlidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar dikkat edilmelidir. Evde kalınması gereken durumlarda, serin ortamlarda vakit geçirmek ve hava akışını sağlamak iç mekanlarda rahatlık sağlar. Ayrıca, nem oranının yüksek olabileceği unutulmamalıdır. Nemli ortamlardan uzak durmak ve serin kalmak için gerekli önlemler almak faydalıdır.

Rüzgarın kuzey yönünden hafif esmesi bekleniyor. Bu, hava koşullarını daha keyifli hale getirebilir. Ancak, rüzgarın hızının artması durumunda ani sağanakların görülmesi olasıdır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
