Eskişehir 20 Kasım Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

20 Kasım 2025 Perşembe günü Eskişehir'de hava koşulları sabah serin olacaktır. Sıcaklık 4°C seviyesinde ölçülecektir. Öğle saatlerinde ise 17°C olacak. Akşam saatlerinde nem oranı artacak. Hava daha soğuk hissedilecektir. Nem oranı %44 ile %84 arasında değişecektir. Rüzgar batı yönünden esecek. Hızı saatte 11 km olacaktır. Bu rüzgar zaman zaman üşütücü etki yaratabilir.

21 Kasım Cuma günü hava sıcaklığı 6°C ile 17°C arasında olacaktır. 22 Kasım Cumartesi günü ise sıcaklık 7°C ile 18°C arasında değişecektir. Her iki gün de hava kapalı ve bulutlu olacaktır. Nem oranı yüksek seviyelerde seyredecektir. Rüzgarlar hafif hızda esecektir.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecektir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Bu durum sis ve soğuk havaya karşı dikkatli olmayı gerektirir. Gün içinde sıcaklık farkları nedeniyle kat kat giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda vardır. Nem oranı yüksek olduğunda, özellikle akşam saatlerinde hava soğuk hissedilecektir. Kalın mont ve triko tercih edilmelidir.

Rüzgar batı yönünden eserken üşütücü etki yaratabilir. Açık alanlarda vakit geçirecekler koruyucu giysiler giymelidir. Rüzgarlık veya mont almak faydalı olacaktır. Ayrıca nem oranının yüksek olduğu günlerde kalın giyinmek önemlidir. Özellikle akşam saatlerinde hava soğuyabilir.

Hava koşullarındaki değişkenlik nedeniyle güncel hava durumu raporlarını takip etmelisiniz. Planlama yapmak olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz için gereklidir.