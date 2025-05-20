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Eskişehir 20 Mayıs Salı hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir 20 Mayıs Salı hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Eskişehir 20 Mayıs Salı hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Eskişehir'de 20 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 20°C civarında, gece sıcaklıkları ise 5°C civarında bekleniyor. Bu dönemde yağış olmayacak.

21 Mayıs Çarşamba günü, hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklıkların 24°C civarında olması öngörülüyor. 22 Mayıs Perşembe günü, hava yine çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıkların 27°C civarında olması bekleniyor. Bu dönemde de yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının genel olarak güneşli ve ılıman olması kaçınılmaz. Hava koşullarının ılıman ve güneşli olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelir. Bu nedenle güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığı açısından önemlidir. Rüzgarın hafif olması bekleniyor. Bu nedenle, açık hava etkinlikleri sırasında rüzgarın etkisi sınırlı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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