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Eskişehir 20 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir 20 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Eskişehir'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Eskişehir 20 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Eskişehir'de 20 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 31°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 15°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 12 km ile 20 km arasında esecek. Nem oranı gün boyunca %25 ile %56 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 21 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığının 32°C, 22 Temmuz Salı günü 34°C, 23 Temmuz Çarşamba günü 36°C, 24 Temmuz Perşembe günü 35°C ve 25 Temmuz Cuma günü 35°C civarında olması öngörülüyor. Gece sıcaklıkları 14°C ile 18°C arasında değişecek.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir dönem sunuyor. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği unutulmamalıdır. Sıcak havalarda bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek gereklidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanmak da faydalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması, serin ortamlarda zaman geçirmeleri önerilmektedir.

Tarım sektöründe çalışanlar, sulama sistemlerinin etkin bir şekilde çalıştığından emin olmalıdır. Bitkilerin su ihtiyacı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, etkinliklerini sabah veya akşam serin saatlere denk getirmeli, güneşten korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanmalıdır. Yeterli su temin etmek de önemlidir.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu dönemde sağlık ve tarım faaliyetleri açısından gerekli önlemleri almak, olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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