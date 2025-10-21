HABER

Eskişehir 21 Ekim Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 21 Ekim 2025 tarihinde hava sabah hafif yağışlı, sıcaklık 10°C olacak. Gündüz sıcaklık 15°C'ye yükselecek, hafif yağışlar devam edecek. Akşam saatlerinde hava az bulutlu, sıcaklık 13°C'ye düşecek. Gece ise sıcaklık 9°C'ye gerileyecek. Rüzgar sabah güneybatıdan, gündüz kuzeybatıdan esecek. Nem oranı gün boyunca değişecek. Hava koşullarında önümüzdeki günlerde değişkenlikler görülecek, hazırlıklı olmak faydalı.

Melih Kadir Yılmaz

21 Ekim 2025 Salı günü Eskişehir'de hava, sabah saatlerinde hafif yağışlı olacak. Sıcaklık 10°C civarında seyredecek. Gündüz sıcaklık 15°C'ye yükselecek. Hafif yağışların devam etmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde hava az bulutlu kalacak. Sıcaklık 13°C civarına düşecek. Gece hava bulutlu olacak. Sıcaklık 9°C'ye gerileyecek. Rüzgar sabah saatlerinde güneybatıdan esmeye başlayacak. Hızı saatte 6 km civarında olacak. Gündüz rüzgar kuzeybatıdan esecek. Hızı ise saatte 9 km olacak. Akşam saatlerinde rüzgar kuzeydoğudan esecek. Hızı saatte 7 km olarak tahmin ediliyor. Gece rüzgar güneydoğudan esecek. Hızı saatte 5 km olacak. Nem oranı sabah %91 düzeyinde. Gündüz saatlerinde nem oranı %70 olacak. Akşam saatlerinde nem oranı %77'ye yükselecek. Gece ise nem oranı %89 olacak. Basınç sabah saatlerinde 920 hPa olacak. Gündüz basınç 923 hPa seviyesine yükselecek. Akşam ve gece saatlerinde basınç 923 hPa olarak kalacak.

Önümüzdeki günlerde Eskişehir'de hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. 22 Ekim Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 20°C civarında seyredecek. 23 Ekim Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 19°C civarında kalacak. 24 Ekim Cuma günü hava açık olacak. Sıcaklık 18°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gün içinde yağış ihtimali olduğundan şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarın hızının değişken olabileceğini dikkate almalısınız. Rüzgar geçirmez giysiler tercih edebilirsiniz. Açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Bu önlemler, gün boyunca konforlu bir deneyim yaşamanıza yardımcı olacaktır.

