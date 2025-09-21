HABER

Eskişehir 21 Eylül Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

21 Eylül 2025 Pazar günü Eskişehir’de hava durumu güzel olacak.

Gündüz saatlerinde sıcaklık 24°C civarında. Gece ise 11°C civarında olması bekleniyor. Bu durum açık ve güneşli bir gün geçireceğimizi gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde olacak. Pazartesi günü sıcaklıklar 26°C'ye yükselecek. Salı günü ise 28°C'ye çıkması tahmin ediliyor. Böylece önümüzdeki günlerde güneşli ve ılıman bir hava bekliyoruz.

Bu güzel hava koşullarından yararlanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik olduğu zamanlarda dışarıda uzun süre kalmamaya dikkat etmelisiniz. Güneş çarpması ve sıvı kaybına karşı dikkatli olmanız gerekir. Bu nedenle, bol su içmeli ve hafif kıyafetler tercih etmelisiniz.

Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlar. Ancak rüzgarın yönü ve şiddeti değişebilir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde Eskişehir'de açık ve güneşli bir hava bekliyoruz. Bu güzel havayı değerlendirmek için planlar yaparken, güneş ışınlarına karşı korunmaya ve yeterli sıvı alımına dikkat etmelisiniz.

