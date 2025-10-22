HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 22 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 22 Ekim 2025 günü hava durumu değişkenlik göstermeye devam edecek. Sabah hafif yağmur beklenirken, gündüz orta şiddetli yağmur öngörülüyor. Sıcaklık 12°C ile 20°C arasında değişecek. 23 Ekim'de az sayıda sağanak yağış, 24 Ekim'de ise kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 25 Ekim'de gök gürültülü sağanak ihtimali var. Dışarıda vakit geçirenler, şemsiye ve kat kat giyim önlemleri almalı.

Eskişehir 22 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 22 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu, sabah hafif yağmurlu. Gündüz ise orta şiddetli yağmur bekleniyor. Sıcaklık 12°C ile 20°C arasında olacak. Rüzgar güneybatıdan, saatte 15 km hızla esecek. Nem oranı %60 ile %86 arasında değişecek.

23 Ekim Perşembe günü, bir veya iki kısa süreli sağanak yağış öngörülüyor. Sıcaklık 13°C ile 18°C arasında olacak. 24 Ekim Cuma günü, kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 20°C arasında değişecek. 25 Ekim Cumartesi günü, muhtemel sağanak veya gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sıcaklık 9°C ile 20°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Dışarıda vakit geçirenler şemsiye veya yağmurluk almalı. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumak için önemlidir. Yağışlı günlerde yollar kayganlaşabilir. Trafikte dikkatli olmak gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ege’nin incisi İzmir’de Kültür Yolu Festivali başlıyorEge’nin incisi İzmir’de Kültür Yolu Festivali başlıyor
Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul ve Ankara'da üç gün yağış varMeteoroloji gün verip uyardı! İstanbul ve Ankara'da üç gün yağış var

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.