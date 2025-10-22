Eskişehir 22 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 22 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu, sabah hafif yağmurlu. Gündüz ise orta şiddetli yağmur bekleniyor. Sıcaklık 12°C ile 20°C arasında olacak. Rüzgar güneybatıdan, saatte 15 km hızla esecek. Nem oranı %60 ile %86 arasında değişecek.

23 Ekim Perşembe günü, bir veya iki kısa süreli sağanak yağış öngörülüyor. Sıcaklık 13°C ile 18°C arasında olacak. 24 Ekim Cuma günü, kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 20°C arasında değişecek. 25 Ekim Cumartesi günü, muhtemel sağanak veya gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sıcaklık 9°C ile 20°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Dışarıda vakit geçirenler şemsiye veya yağmurluk almalı. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumak için önemlidir. Yağışlı günlerde yollar kayganlaşabilir. Trafikte dikkatli olmak gerekmektedir.