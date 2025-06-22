Eskişehir 22 Haziran Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 9°C civarında seyredecek. Rüzgarlar kuzey yönünden saatte 3 metre hızla esecek. Nem oranı %60 civarında bulunacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

23 Haziran Pazartesi günü hava durumu, parlak güneş ışığıyla devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 28°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları 12°C civarında olacak. Rüzgarlar kuzeydoğu yönünden saatte 5 metre hızla esecek. Nem oranı %58 civarında kalacak. Sıcaklıklar, öğle saatlerinde dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturabilir.

24 Haziran Salı günü de bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 29°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklıkları 15°C civarında olacak. Rüzgarlar kuzey yönünden saatte 3 metre hızla esecek. Nem oranı %58 civarında kalacak. Bu sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturabilir.

25 Haziran Çarşamba günü hava durumu, parlak güneş ışığıyla devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 34°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları 15°C civarında olacak. Rüzgarlar kuzey yönünden saatte 5 metre hızla esecek. Nem oranı %61 civarında bulunacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturabilir.

Önümüzdeki günlerdeki sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunabilir. Öğle saatlerinde yüksek sıcaklıklara karşı güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Bol su tüketmek de gereklidir. Rüzgarların kuzey yönünden esmesi, açık alanlarda serinlemeyi mümkün kılabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların bu faktörleri göz önünde bulundurması faydalı olacaktır.