HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 22 Haziran Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 22 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu, genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Eskişehir 22 Haziran Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 9°C civarında seyredecek. Rüzgarlar kuzey yönünden saatte 3 metre hızla esecek. Nem oranı %60 civarında bulunacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

23 Haziran Pazartesi günü hava durumu, parlak güneş ışığıyla devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 28°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları 12°C civarında olacak. Rüzgarlar kuzeydoğu yönünden saatte 5 metre hızla esecek. Nem oranı %58 civarında kalacak. Sıcaklıklar, öğle saatlerinde dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturabilir.

24 Haziran Salı günü de bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 29°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklıkları 15°C civarında olacak. Rüzgarlar kuzey yönünden saatte 3 metre hızla esecek. Nem oranı %58 civarında kalacak. Bu sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturabilir.

25 Haziran Çarşamba günü hava durumu, parlak güneş ışığıyla devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 34°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları 15°C civarında olacak. Rüzgarlar kuzey yönünden saatte 5 metre hızla esecek. Nem oranı %61 civarında bulunacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturabilir.

Önümüzdeki günlerdeki sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunabilir. Öğle saatlerinde yüksek sıcaklıklara karşı güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Bol su tüketmek de gereklidir. Rüzgarların kuzey yönünden esmesi, açık alanlarda serinlemeyi mümkün kılabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların bu faktörleri göz önünde bulundurması faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'a saldıran Trump'ın koltuğu sallandı! İran'a saldıran Trump'ın koltuğu sallandı!
İran'dan ABD'ye ses getirecek yanıt! ABD vatandaşlarını da hedefe koydular: Siz başlattınız biz bitireceğizİran'dan ABD'ye ses getirecek yanıt! ABD vatandaşlarını da hedefe koydular: Siz başlattınız biz bitireceğiz

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Altından çıkan ona dönüyor! Kâr düşünce...' Akın ettiler

'Altından çıkan ona dönüyor! Kâr düşünce...' Akın ettiler

Fatih Altaylı gözaltına alındı! Defne Samyeli isyan etti

Fatih Altaylı gözaltına alındı! Defne Samyeli isyan etti

Son dakika ! ABD İran'da nükleer tesisleri vurdu... Trump'tan meydan okuyan açıklama: Ya barış ya büyük saldırı

Son dakika ! ABD İran'da nükleer tesisleri vurdu... Trump'tan meydan okuyan açıklama: Ya barış ya büyük saldırı

İran'dan ABD'ye ses getirecek yanıt! ABD vatandaşlarını da hedefe koydular: Siz başlattınız biz bitireceğiz

İran'dan ABD'ye ses getirecek yanıt! ABD vatandaşlarını da hedefe koydular: Siz başlattınız biz bitireceğiz

İran'a saldıran Trump'ın koltuğu sallandı!

İran'a saldıran Trump'ın koltuğu sallandı!

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı! O sözleri yüzünden mi harekete geçildi?

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı! O sözleri yüzünden mi harekete geçildi?

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.