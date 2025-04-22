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Eskişehir 22 Nisan Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 22 Nisan 2025 Salı günü hava durumu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte olacak. En yüksek sıcaklık 22°C, en düşük sıcaklık ise 10°C olarak bekleniyor. Bu hava durumu, bölgedeki tarım faaliyetleri ve günlük yaşam üzerinde etkili olabilir.

Eskişehir 22 Nisan Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

23 Nisan Çarşamba günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 24 Nisan Perşembe günü de sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar olacak. 25 Nisan Cuma günü hava daha sakinleşecek ve değişken bulutluluk hâkim olacak. 23 ve 24 Nisan tarihlerindeki yoğun yağışlar, su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden olabilir.

Bu hava koşullarında, tarım sektöründe çalışanlar yağışların olumsuz etkilerini en aza indirmek için hazırlık yapmalıdır. Su baskınlarına karşı altyapıların güçlendirilmesi önemlidir. Ayrıca, vatandaşların olası sel risklerine karşı bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Ulaşımda aksama yaşanmaması için sürücülerin yol ve hava koşullarını dikkate alarak seyahat etmeleri önem taşır.

Eskişehir'deki yağışlı hava koşulları, çeşitli sektörleri ve günlük yaşamı etkileyebilir. Bu nedenle, ilgili kurumların ve vatandaşların gerekli hazırlıkları yapması büyük önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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