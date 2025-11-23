HABER

Eskişehir 23 Kasım Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 23 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu çok bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Sıcaklık 9°C ile 18°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklık mevsim normallerinin altında seyredecek. Pazartesi gününden itibaren sağanak yağışlar dikkat çekiyor. Hava koşulları sebebiyle kat kat giyinmek ve şemsiye bulundurmak önem taşımaktadır. Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı önlem almak da şart.

23 Kasım 2025 Pazar günü Eskişehir'de hava durumu, çok bulutlu bir gökyüzü ile hafif yağmur şeklinde olacak. Sıcaklık 18°C civarında geçecek. Gün boyunca sıcaklık 9°C ile 18°C arasında değişim gösterecek. Nem oranı %62 olacak. Rüzgar hızı ise 4.3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:48, gün batımı ise 17:34 olarak belirlenmiştir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Pazartesi günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklık 1°C ile 13°C arasında değişecek. Salı günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık bu günde 1°C ile 13°C arasında seyredecek. Çarşamba günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 4°C ile 11°C arasında olacak. Perşembe günü bulutlu ve kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 4°C ile 13°C arasında değişecek. Cuma günü kısmen güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar 2°C ile 14°C arasında seyredecek. Cumartesi günü bulutlu hava devam edecek. Sıcaklıklar 2°C ile 12°C arasında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülmektedir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak da önemlidir. Yağışlı günlerde yollar kayganlaşabilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olmak gerekmektedir. Sağlık açısından soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı korunmalısınız. Ellerinizi sık sık yıkamaya özen gösterin. Kalabalık ortamlardan kaçınmakta fayda var. Hava koşullarına bağlı olarak planlarınızı esnek tutmalısınız. Ani değişikliklere hazırlıklı olmak, her zaman avantaj sağlar.

