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Eskişehir 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 23 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacak. Sıcaklık 7°C ile 20°C arasında değişecek. Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanların hazırlıklı olmasını gerektiriyor.

Eskişehir 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Perşembe günü, 24 Nisan 2025'te sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 8°C ile 16°C arasında olacak. Cuma günü, 25 Nisan 2025'te hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 5°C ile 17°C arasında değişecek. Bu günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmamak önemli.

Nisan ayı boyunca Eskişehir'de ortalama sıcaklık 9.7°C olarak kaydedilmiştir. En düşük sıcaklık 3.2°C, en yüksek sıcaklık ise 15.9°C'dir. Nisan ayında 53 mm yağış düşmektedir ve 8 yağmurlu gün yaşanmaktadır. Bu veriler, Nisan ayının genellikle serin ve yağışlı geçtiğini göstermektedir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu kontrol etmek de gereklidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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