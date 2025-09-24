HABER

Eskişehir 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Cansu Akalp

Eskişehir'de 24 Eylül 2025 Çarşamba günü güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 28°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 11°C civarında seyredecek. Hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 25 Eylül Perşembe günü sıcaklık 26°C, 26 Eylül Cuma günü 23°C olacak. 27 Eylül Cumartesi 21°C, 28 Eylül Pazar 22°C, 29 Eylül Pazartesi 20°C ve 30 Eylül Salı 16°C civarında sıcaklıklar öngörülüyor.

Bu dönemde hava ılıman ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşüş gösterebilir. Sabahları dışarı çıkarken yanınıza ceket veya hırka almanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir.

Gün boyunca güneş ışınlarının etkili olacağı saatlerde güneş koruyucu ürün kullanmalısınız. Ayrıca şapka takmak cildinizi korumaya yardımcı olacaktır. Sıcaklıkların düşüş göstermesi bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklara dikkat edilmelidir. Dışarı çıkarken ceket veya hırka almayı unutmamalısınız.

Bu dönemde hava genellikle ılıman ve güneşli kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşme eğiliminde olabilir. Bu nedenle dışarı çıkarken yanınıza ceket veya hırka almanız yararlı olacaktır. Gündüzleri ise hafif kıyafetler tercih edilmelidir.

