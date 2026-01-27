Bartın'da aile içi kava kanlı bitti: 2 kişi hayatını kaybetti

Bartın'da yaşanan tartışma aile faciasıyla sonuçlandı... Edinilen bilgiye göre, Bartın'a bağlı Derbent köyünde 58 yaşındaki N.Ç., 44 yaşındaki R.Ç. isimli karısıyla tartışmaya başladı.

ÖNCE KARISINI SONRA KENDİNİ VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine duvarda asılı tüfeği alan N.Ç, önce eşine ateş etti. Eşi kanlar içerisinde gören N.Ç, ardından ise kendisini vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri her iki kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Cenazeler otopsi yapılmak üzere hastaneye morguna kaldırılırken, jandarma olay yerinde inceleme başlattı.

(Fotoğraflar: Anadolu Ajansı)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...