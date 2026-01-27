HABER

Konya’da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki 42 H 2458 plakalı otomobil Huğlu Mahallesi girişinde kontrolden çıkarak karşı şeritte seyir halinde olan R.Ç. idaresindeki 42 BCJ 773 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.

KONYA'DAKİ KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza mahalline gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilde yolcu olarak bulunan ve sürücünün babası olduğu öğrenilen Mehmet Sarıç’ın (76) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücü A.S. ise ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Yolcu minibüsü sürücüsü ile araçtaki yolcular ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya kaza
