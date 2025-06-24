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Eskişehir 24 Haziran Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu açık olacak.

Eskişehir 24 Haziran Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Eskişehir'de 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu açık olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 11°C olarak bekleniyor. Yağış olasılığı %20, nem oranı %20 ve rüzgar hızı 11 km/sa olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. 25 Haziran Çarşamba günü 27°C gündüz, 11°C gece sıcaklıklarıyla parlak güneş ışığı bekleniyor. 26 Haziran Perşembe günü 29°C gündüz, 15°C gece sıcaklıklarıyla bol güneş ışığı olacak. 27 Haziran Cuma günü 29°C gündüz, 15°C gece sıcaklıklarıyla bulutlu ve güneşli bir hava tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak, şapka takmak ve açık hava aktivitelerinde su tüketimini artırmak gereklidir. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar daha dikkatli olmalıdır.

Sıcak hava koşullarına hazırlıklı olmak büyük önem taşır. Bu, kişisel sağlığı korumak ve günlük yaşamda konforu artırmak açısından gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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