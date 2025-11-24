Eskişehir 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 24 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu, hafif yağmur ve bulutlu bir gün olarak tahmin edilmektedir. Gündüz sıcaklıkları 13°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 1°C civarında seyredecektir. Nem oranı %36 olarak öngörülmekte. Rüzgar hızı 15.2 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:49, gün batımı saati 17:36'dır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler bekleniyor. 25 Kasım Salı günü puslu ve güneşli bir hava görülecek. Gündüz sıcaklıkları 13°C, gece sıcaklıkları ise 1°C civarında olacaktır. 26 Kasım Çarşamba günü de benzer puslu ve güneşli hava beklenmektedir. Hafta sonuna doğru, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde hava daha da soğuyacak. Çok bulutlu bir hava hakim olacaktır. Sıcaklıklar gündüz 11-8°C arasında, gece ise 2-2°C arasında olması öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Günlük plan yaparken sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmayın. Uygun kıyafet seçimi faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak ıslanmaktan kaçınmayı sağlayacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih etmek, üşümeyi önleyecektir. Hava koşullarındaki değişiklikleri düzenli takip etmek, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.