1 yılda yapılanı 1 saatte yaptı! Google baş mühendisi şaşkına döndü: "Şaka yapmıyorum"

Google'da Gemini API üzerinde çalışan baş mühendis Jaana Dogan, kısa süre önce Anthropic'in yapay zekâ destekli kodlama asistanı Claude Code ile yaşadığı deneyimi sosyal medya üzerinden paylaştı. Dogan'ın paylaşımı sosyal medyanın oldukça dikkatini çekti.

"ŞAKA YAPMIYORUM"

X'te bir gönderi paylaşan Dogan, Claude Code'a bir sorun tanımı (problemin açıklaması) verdiğini ve ilginç bir şekilde sadece bir saat içinde, Google ekibinin son 1 yıldır üzerinde çalıştığı sonuçla örtüşen bir sonuç aldığını belirtti.

Dogan, görevin birden fazla yapay zekâ ajanını koordine eden sistemler olan "dağıtılmış ajan orkestratörlerini" içerdiğini söylerken tam olarak şunları yazdı:

"Şaka yapmıyorum ve bu komik değil. Geçen yıldan beri Google'da dağıtılmış ajan orkestratörleri oluşturmaya çalışıyoruz. Çeşitli seçenekler var, herkes hemfikir değil... Claude Code'a sorunun açıklamasını verdim, geçen yıl geliştirdiğimiz şeyi 1 saatte üretti."

TAVSİYE VERDİ

Claude Code'a verdiği istemin (prompt) çok detaylı olmadığını, sadece üç paragraf olduğunu belirten Dogan, ancak sonucun mükemmel olmadığını ve hala iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Ancak, yapay zekâ kodlama ajanlarından şüphe duyan kişilere, bu araçları halihazırda uzmanı oldukları alanlarda denemeyi tavsiye etti.

MİLYONCA KİŞİ GÖRÜNTÜLEDİ

Google baş mühendisi Jaana Dogan'ın söz konusu gönderisi X'te ilgi görürken, 8 milyondan fazla kez görüntülendi.