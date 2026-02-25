İstanbullular dikkat! Valilik uyardı, ilçe ilçe açıkladı: Kar yağışı geliyor

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşeceğini duyurdu.

İSTANBUL VALİLİĞİ DUYURDU: BU GECEYE DİKKAT!

Açıklamada, "İlimizde mevsim normalleri civarında devam eden hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesiyle birlikte, bu akşam (25 Şubat 2026) saatlerinden sonra il genelinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, sabah saatlerine kadar Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışı şeklinde yağacağı tahmin edilmektedir. Yağışların, yarın 26 Şubat öğle saatlerinden sonra ilimizi terk edeceği beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

HAVA SICAKLIĞI 8 DERECEYE DÜŞECEK

Kuvvetli rüzgar uyarısı yapılan açıklamada, "Bugün genellikle kuzeyli yönlerden orta, zaman zaman ‘kuvvetli’ saatte 30-50 kilometre, yarın orta, zaman zaman ‘kuvvetli’ saatte 40-60 kilometre hızla eseceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının Bu gece beklenen en düşük hava sıcaklığının 1 derece, yarın ise beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise 8 derece olacağı tahmin edilmektedir. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İSTANBUL’DA YAĞIŞ CUMA ÖĞLENE KADAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’da bu gece yüksek kesimlerde ve şehrin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar beklendiği ifade edildi.

Yağışların 27 Şubat 2026 Cuma günü öğle saatlerine kadar aralıklı sürmesi tahmin ediliyor.

ANKARA’DA YARIN KAR YAĞIŞI GÖRÜLEBİLİR

Başkentte bu sabah başlayan yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam etmesi bekleniyor. 26 Şubat 2026 Perşembe günü (yarın) sıcaklıkların azalması ile birlikte şehir merkezinde de kısa süreli kar yağışı tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır