HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbullular dikkat! Valilik uyardı, ilçe ilçe açıkladı: Kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava bugün itibarıyla etkisini artıracak. Meteoroloji'nin açıklamasının ardından duyuru yapan İstanbul Valiliği, bu geceden itibaren kentin bazı ilçelerinde kar ve karla karışık yağmur beklendiğini belirterek, kuvvetli rüzgar uyarısında da bulundu.

İstanbullular dikkat! Valilik uyardı, ilçe ilçe açıkladı: Kar yağışı geliyor

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşeceğini duyurdu.

İstanbullular dikkat! Valilik uyardı, ilçe ilçe açıkladı: Kar yağışı geliyor 1

İSTANBUL VALİLİĞİ DUYURDU: BU GECEYE DİKKAT!

Açıklamada, "İlimizde mevsim normalleri civarında devam eden hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesiyle birlikte, bu akşam (25 Şubat 2026) saatlerinden sonra il genelinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, sabah saatlerine kadar Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışı şeklinde yağacağı tahmin edilmektedir. Yağışların, yarın 26 Şubat öğle saatlerinden sonra ilimizi terk edeceği beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

İstanbullular dikkat! Valilik uyardı, ilçe ilçe açıkladı: Kar yağışı geliyor 2

HAVA SICAKLIĞI 8 DERECEYE DÜŞECEK

Kuvvetli rüzgar uyarısı yapılan açıklamada, "Bugün genellikle kuzeyli yönlerden orta, zaman zaman ‘kuvvetli’ saatte 30-50 kilometre, yarın orta, zaman zaman ‘kuvvetli’ saatte 40-60 kilometre hızla eseceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının Bu gece beklenen en düşük hava sıcaklığının 1 derece, yarın ise beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise 8 derece olacağı tahmin edilmektedir. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İstanbullular dikkat! Valilik uyardı, ilçe ilçe açıkladı: Kar yağışı geliyor 3

İSTANBUL’DA YAĞIŞ CUMA ÖĞLENE KADAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’da bu gece yüksek kesimlerde ve şehrin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar beklendiği ifade edildi.

Yağışların 27 Şubat 2026 Cuma günü öğle saatlerine kadar aralıklı sürmesi tahmin ediliyor.

İstanbullular dikkat! Valilik uyardı, ilçe ilçe açıkladı: Kar yağışı geliyor 4

ANKARA’DA YARIN KAR YAĞIŞI GÖRÜLEBİLİR

Başkentte bu sabah başlayan yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam etmesi bekleniyor. 26 Şubat 2026 Perşembe günü (yarın) sıcaklıkların azalması ile birlikte şehir merkezinde de kısa süreli kar yağışı tahmin ediliyor.

25 Şubat 2026
25 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merakla bekleniyordu! Samsung yeni telefonlarını tanıttıMerakla bekleniyordu! Samsung yeni telefonlarını tanıttı
"Batabak" adını verdiler! 144 milyon dolarlık kayıp"Batabak" adını verdiler! 144 milyon dolarlık kayıp

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kar tatili kar yağışı İstanbul Valiliği istanbul hava durumu istanbul kar yağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı

Araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.