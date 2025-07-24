HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 24 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir 24 Temmuz 2025 Perşembe günü, en yüksek sıcaklığın 36°C olacağı güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Eskişehir 24 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Eskişehir'de 24 Temmuz 2025 Perşembe günü hava sıcaklıklarının 36°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıkların yüksek seyretmesi öngörülüyor. 25 Temmuz Cuma günü sıcaklık 34°C, 26 Temmuz Cumartesi günü 35°C ve 27 Temmuz Pazar günü de 35°C olacağı tahmin ediliyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için zorluk yaratabilir. Aşırı sıcaklar, vücudun terleme yoluyla ısıyı dengeleme mekanizmasını zorlayabilir. Bu durum dehidrasyona yol açabilir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek önemlidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da faydalı olacaktır.

Yüksek sıcaklıklar, hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Kirli hava, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturur. Bu nedenle, hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak gerekir. Kapalı alanlarda kalmak önerilir.

Sıcak hava koşullarına karşı alınabilecek diğer önlemler arasında serin ortamlarda vakit geçirmek ve hafif egzersizler yapmak bulunmaktadır. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin bu dönemde daha dikkatli olmaları gerekmektedir.

Eskişehir'de beklenen yüksek sıcaklıklar, çeşitli sağlık risklerini beraberinde getirebilir. Vatandaşların gerekli önlemleri alarak sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adli Tıp önünde acının fotoğrafı! Adeta yıkıldılar...Adli Tıp önünde acının fotoğrafı! Adeta yıkıldılar...
46 kişiyi taşıyan Rus yolcu uçağı kayboldu46 kişiyi taşıyan Rus yolcu uçağı kayboldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tayland ve Kamboçya arasında savaş sesleri...

Tayland ve Kamboçya arasında savaş sesleri...

Hangi parti ne kadar oy alıyor? Sürpriz sonuçlar var...

Hangi parti ne kadar oy alıyor? Sürpriz sonuçlar var...

PKK'nın boşalttığı mağaralar ya betonla kapatılacak ya bombalanacak!

PKK'nın boşalttığı mağaralar ya betonla kapatılacak ya bombalanacak!

Geriye duygu yüklü anılar kaldı... Henüz 10 günlük evliymiş

Geriye duygu yüklü anılar kaldı... Henüz 10 günlük evliymiş

Tartışmalı yasaya tepki gösterdi! Sosyal medyada destek yağdı

Tartışmalı yasaya tepki gösterdi! Sosyal medyada destek yağdı

'Kapatıp gidiyorlar' Tabelalar asılmaya başlandı!

'Kapatıp gidiyorlar' Tabelalar asılmaya başlandı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.