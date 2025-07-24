Eskişehir 24 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 24 Temmuz 2025 Perşembe günü hava sıcaklıklarının 36°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıkların yüksek seyretmesi öngörülüyor. 25 Temmuz Cuma günü sıcaklık 34°C, 26 Temmuz Cumartesi günü 35°C ve 27 Temmuz Pazar günü de 35°C olacağı tahmin ediliyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için zorluk yaratabilir. Aşırı sıcaklar, vücudun terleme yoluyla ısıyı dengeleme mekanizmasını zorlayabilir. Bu durum dehidrasyona yol açabilir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek önemlidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da faydalı olacaktır.

Yüksek sıcaklıklar, hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Kirli hava, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturur. Bu nedenle, hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak gerekir. Kapalı alanlarda kalmak önerilir.

Sıcak hava koşullarına karşı alınabilecek diğer önlemler arasında serin ortamlarda vakit geçirmek ve hafif egzersizler yapmak bulunmaktadır. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin bu dönemde daha dikkatli olmaları gerekmektedir.

Eskişehir'de beklenen yüksek sıcaklıklar, çeşitli sağlık risklerini beraberinde getirebilir. Vatandaşların gerekli önlemleri alarak sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları önemlidir.