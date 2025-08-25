HABER

Eskişehir 25 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Eskişehir'de 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 27°C civarında, gece ise 14°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 26 Ağustos Salı günü sıcaklık 28°C, 27 Ağustos Çarşamba günü 29°C ve 28 Ağustos Perşembe günü 30°C civarında olacak.

Bu dönemde yüksek hava sıcaklıkları, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Ayrıca, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların daha dikkatli olmaları gerekmektedir.

Rüzgar kuzey yönünden hafif hızla esecek. Bu nedenle, ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle bunaltıcı bir hava bekleniyor. Bu durum, özellikle öğle saatlerinde daha belirgin hale gelebilir.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak ve yüksek sıcaklıklara karşı tedbirli olmak sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

