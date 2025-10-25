Eskişehir 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

25 Ekim 2025 Cumartesi, Eskişehir'de hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 23°C civarında olacak. Hafta sonu boyunca hava koşullarının değişkenlik göstermesi bekleniyor. Pazar günü, 26 Ekim 2025, hava açık ve güneşli. Sıcaklık 24°C civarında seyredecek. Haftanın başında, 27 Ekim Pazartesi, hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 25°C'ye kadar yükselme gösterecek. Salı günü, 28 Ekim 2025'te sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık ise 20°C civarında olacak.

Hava koşullarındaki değişkenlik, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önem taşıyor. Hafta sonu ve Pazartesi günleri hava genelde açık ve güneşli. Bu durum, dış mekan aktiviteleri için uygun bir ortam sağlıyor. Ancak, Salı günü beklenen sağanak yağışlar, açık hava planlarını etkileyebilir.

Hava koşullarına göre plan yaparken dikkatli olmak gerekiyor. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri için hafta sonu ve Pazartesi günleri daha uygun. Salı günü kapalı alanlarda etkinlikler tercih edilmeli. Böylece olası yağışlardan korunma sağlanabilir.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Hafta sonu ve Pazartesi günleri açık hava etkinlikleri için uygun. Salı günü kapalı alanlarda yapılabilecek planlar daha uygun bir seçenek olacaktır.