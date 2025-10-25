HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de hava durumu 25 Ekim 2025 tarihinde kısmen güneşli olacak ve sıcaklık 23°C civarında seyredecek. Hafta sonu boyunca hava genelde açık ve güneşli. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak, 28 Ekim Salı günü sağanak yağış bekleniyor. Bu nedenle, bu günde kapalı alanlarda plan yapmak daha mantıklı olacaktır. Hava koşullarını takip etmek, etkinliklerin düzenlenmesinde önemli bir faktördür.

Eskişehir 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

25 Ekim 2025 Cumartesi, Eskişehir'de hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 23°C civarında olacak. Hafta sonu boyunca hava koşullarının değişkenlik göstermesi bekleniyor. Pazar günü, 26 Ekim 2025, hava açık ve güneşli. Sıcaklık 24°C civarında seyredecek. Haftanın başında, 27 Ekim Pazartesi, hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 25°C'ye kadar yükselme gösterecek. Salı günü, 28 Ekim 2025'te sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık ise 20°C civarında olacak.

Hava koşullarındaki değişkenlik, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önem taşıyor. Hafta sonu ve Pazartesi günleri hava genelde açık ve güneşli. Bu durum, dış mekan aktiviteleri için uygun bir ortam sağlıyor. Ancak, Salı günü beklenen sağanak yağışlar, açık hava planlarını etkileyebilir.

Hava koşullarına göre plan yaparken dikkatli olmak gerekiyor. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri için hafta sonu ve Pazartesi günleri daha uygun. Salı günü kapalı alanlarda etkinlikler tercih edilmeli. Böylece olası yağışlardan korunma sağlanabilir.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Hafta sonu ve Pazartesi günleri açık hava etkinlikleri için uygun. Salı günü kapalı alanlarda yapılabilecek planlar daha uygun bir seçenek olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti'nin İstanbul'da oy oranı kaç? AK Parti'nin İstanbul'da oy oranı kaç?
Selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulundu! Aracının sele kapıldığı anlar kameradaSelde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulundu! Aracının sele kapıldığı anlar kamerada

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.