Eskişehir 25 Kasım Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

25 Kasım 2025 Salı günü Eskişehir'de hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 13°C, gece ise 3°C civarında seyredecek. 26 Kasım'da hava bulutlu geçecek, sıcaklık yine 13°C olacak. 29 Kasım'da sağanak yağış bekleniyor, gündüz sıcaklığı 10°C'ye düşecek. Hava koşullarındaki değişimlere hazırlıklı olmak önemli. Gündüzleri güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Şemsiye bulundurmak, ani hava değişikliklerine karşı alınacak önlemler arasında.

Melih Kadir Yılmaz

25 Kasım 2025 Salı günü, Eskişehir'de hava genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13°C civarında. Gece ise sıcaklığın 3°C civarında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı %78 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 2.7 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:52, gün batımı saati 17:34'tür.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler olacak. 26 Kasım Çarşamba günü hava bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklık 13°C civarında olacak. Gece sıcaklık ise 4°C civarına düşecek. 27 Kasım Perşembe günü, hava yeniden güneşli olacak. Gündüz 13°C, gece ise 6°C seviyesinde seyredecek. 28 Kasım Cuma günü hava yine güneşli kalacak. Gündüz sıcaklık 14°C, gece 6°C olacak.

29 Kasım Cumartesi günü, geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 10°C, gece 3°C civarına inecek. 30 Kasım Pazar günü hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 10°C, gece 2°C seviyesine düşecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı uygun giyinmek gerekir. Gündüzleri güneşli havanın tadını çıkarırken, güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olabilir. 29 Kasım Cumartesi günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle şemsiye bulundurmak iyi bir fikir olacaktır. Ayrıca, ıslak zeminlere karşı dikkatli olmakta yarar var. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak, günlük planlarınızı daha iyi yapmanıza yardımcı olacaktır.

