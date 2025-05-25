Eskişehir 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde sıcaklıkların 30°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklıkların 17°C seviyelerine gerilemesi tahmin ediliyor. Bu, mevsim normallerine uygun sıcaklık değerleriyle birlikte hava koşullarının ılıman olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde, 26 Mayıs Pazartesi günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı düşünülüyor. Sıcaklıkların gündüz saatlerinde 22°C, gece saatlerinde ise 10°C civarında olması bekleniyor. 27 Mayıs Salı günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıkları 18°C, gece sıcaklıkları ise 7°C civarında olacaktır. Bu, hava koşullarının değişkenlik göstereceğini ve özellikle Pazartesi günü yağışlı koşullara hazırlıklı olunması gerektiğini gösteriyor.

Bu dönemde, özellikle Pazartesi günü beklenen yağışlar nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Yağışlı havalarda sürüş koşulları zorlaşabilir. Görüş mesafesinin azalabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, araç kullanırken hız limitlerine uymak, takip mesafesini artırmak ve daha dikkatli olmak gerekmektedir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Gerekli önlemleri almak, olası olumsuz etkilerin en aza indirilmesine yardımcı olur.