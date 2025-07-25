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Eskişehir 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir 25 Temmuz 2025 Cuma günü, en yüksek sıcaklığın 34°C olacağı güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Eskişehir 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Bugün, 25 Temmuz 2025 Cuma günü, Eskişehir'de hava sıcaklıklarının 34°C civarında olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için zorluk yaratabilir. Aşırı sıcaklar, vücudun terleme yoluyla ısıyı dengeleme mekanizmasını zorlayaraktı. Bu durum dehidrasyona yol açabilir. Bol su içmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler giymek de faydalıdır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da önemli bir önlemdir.

Önümüzdeki günlerde de sıcaklıkların yüksek seyretmesi öngörülüyor. 26 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 34°C, 27 Temmuz Pazar günü ise 36°C olacağı tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Kirli hava, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturur. Bu nedenle, hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda zaman geçirmekten kaçınılmalıdır. Kapalı alanlarda kalmak önerilmektedir.

Sıcak hava koşullarına karşı alınabilecek diğer önlemler arasında serin ortamlarda vakit geçirmek yer alır. Hafif egzersizler yapmak da faydalıdır. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin daha dikkatli olmaları gerekir. Aşırı sıcakların devam etmesi durumunda, serinlemek için klimalı veya gölgelik alanlarda vakit geçirmek, vücudun ısısını dengelemesine yardımcı olur. Sıcak havalarda, ağır yemeklerden kaçınılmalı, hafif ve sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmelidir.

Eskişehir'de beklenen yüksek sıcaklıklar, çeşitli sağlık risklerini beraberinde getirebilir. Vatandaşların gerekli önlemleri alarak sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları önemlidir. Vücudun su dengesini korumak, güneş ışınlarından korunmak ve serin ortamlarda vakit geçirmek, sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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