HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 26 Ekim Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de, 26 Ekim 2025 Pazar günü genellikle açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkların 17°C, gece ise 9°C civarında olacağı tahmin ediliyor. 27 Ekim 2025 Pazartesi günü hava açık kalacak ve sıcaklık 23°C’ye yükselecek. Ancak, 28 Ekim 2025 Salı günü yağış ihtimalleri ortaya çıkacak. Özellikle yağmurluk veya şemsiye almayı ve soğuk havalara karşı hazırlıklı olmayı unutmamalısınız.

Eskişehir 26 Ekim Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

26 Ekim 2025 Pazar günü, Eskişehir'de hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkların 17°C civarında, gece ise 9°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar güney yönünden saatte 7 km hızla esecek. Nem oranı %72 civarında tahmin ediliyor.

27 Ekim 2025 Pazartesi günü, hava açık ve güneşli geçecek. Sıcaklık gündüz 23°C, gece ise 12°C civarında olacak. 28 Ekim 2025 Salı günü, hava çok bulutlu olacak. Sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış ihtimalleri mevcut. Sıcaklık gün içinde 20°C, gece ise 6°C civarında olması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişebilir. Salı günü beklenen yağışlar nedeniyle, dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıkları düşeceğinden, uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı tedbirli olmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En çok görülen kanser türünde 45 yaş kritik önem taşıyor!En çok görülen kanser türünde 45 yaş kritik önem taşıyor!
Eşinin sevgilisi satırla saldırdı! 2 çocuk babası hayatını kaybettiEşinin sevgilisi satırla saldırdı! 2 çocuk babası hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.