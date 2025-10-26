Eskişehir 26 Ekim Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

26 Ekim 2025 Pazar günü, Eskişehir'de hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkların 17°C civarında, gece ise 9°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar güney yönünden saatte 7 km hızla esecek. Nem oranı %72 civarında tahmin ediliyor.

27 Ekim 2025 Pazartesi günü, hava açık ve güneşli geçecek. Sıcaklık gündüz 23°C, gece ise 12°C civarında olacak. 28 Ekim 2025 Salı günü, hava çok bulutlu olacak. Sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış ihtimalleri mevcut. Sıcaklık gün içinde 20°C, gece ise 6°C civarında olması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişebilir. Salı günü beklenen yağışlar nedeniyle, dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıkları düşeceğinden, uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı tedbirli olmalısınız.