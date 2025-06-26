Eskişehir 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 17°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bölge genelinde ortalama sıcaklıklar 2-4°C daha yüksek olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 27 Haziran Cuma günü hava sıcaklığının 32°C civarında olması bekleniyor. 28 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 31°C'ye düşecek. 29 Haziran Pazar günü sıcaklık 23°C'ye kadar inecek. 30 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığının 21°C civarında olması bekleniyor.

Bu sıcak hava koşulları, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor. Yüksek sıcaklıklarda açık hava etkinliklerini sınırlamak, serin ortamlarda vakit geçirmek sağlık açısından daha faydalı olacaktır. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak ve uygun koruyucu önlemler almak önemlidir. Ayrıca, sıcak havalarda vücut su kaybını önlemek için bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de faydalı olacaktır.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları hakim olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin uygun önlemler alarak sağlıklarını korumaları önemlidir.