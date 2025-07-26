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Eskişehir 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 26 Temmuz 2025 Cumartesi, Eskişehir'de hava sıcaklıkları 35°C civarında olacak.

Eskişehir 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Bugün, 26 Temmuz 2025 Cumartesi, Eskişehir'de hava sıcaklıkları 35°C civarında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için zorluk yaratabilir. Aşırı sıcaklar, vücudun terleme yoluyla ısıyı dengeleme mekanizmasını zorlar. Bu da dehidrasyona yol açabilir. Bu nedenle, bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler giymek de faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamak gerekir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da önemlidir.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yüksek seyretmesi öngörülüyor. 27 Temmuz Pazar günü sıcaklık 37°C, 28 Temmuz Pazartesi günü ise 39°C civarında olacak. Bu durum, hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önerilir. Kapalı alanlarda kalmak daha sağlıklı bir seçenektir.

Sıcak hava koşullarına karşı alınabilecek diğer önlemler arasında serin ortamlarda vakit geçirmek yer alıyor. Hafif egzersizler yapmak da önemlidir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler daha dikkatli olmalıdır. Aşırı sıcakların vücut üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için dengeli beslenmek önemlidir. Düzenli olarak su tüketmek de dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Eskişehir'de beklenen yüksek sıcaklıklar çeşitli sağlık risklerini beraberinde getirebilir. Vatandaşların gerekli önlemleri alması, sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalarını sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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