Eskişehir 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 27 Kasım 2025 Perşembe, Eskişehir'de hava kapalı ve bulutlu. Sıcaklık 4.3°C ile 15°C arasında değişecek. Nem oranı %86 olacak. Rüzgar hızı ise 2.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:53. Gün batımı saati 17:32 olarak belirlenmiştir.

Yarın, 28 Kasım 2025 Cuma, Eskişehir'de hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 5.3°C ile 12.5°C arasında olacağı öngörülüyor. Nem oranı %77. Rüzgar hızı 6.9 km/saat olarak hesaplanmıştır. Gün doğumu saati 07:56. Gün batımı ise 17:34 olarak belirlenmiş.

Cumartesi, 29 Kasım 2025, Eskişehir'de yer yer sağanak yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 3°C ile 11°C arasında olacak. Nem oranı %95 olacak. Rüzgar hızı ise 12 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:52. Gün batımı 17:30 olarak hesaplanmıştır.

Pazar günü, 30 Kasım 2025, Eskişehir'de bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 2°C ile 9°C arasında olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %86. Rüzgar hızı 8 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:58. Gün batımı ise 17:36 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle yağmurlu günlerde ıslak zeminlere dikkat edilmesi gerekmektedir. Sıcaklıkların düştüğü günlerde uygun giyinmek faydalı olacaktır. Yağışlı havalarda araç kullanırken görüş mesafesi azalabilir. Hız limitlerine uymak güvenli sürüş açısından önemlidir.