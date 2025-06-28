Eskişehir 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

28 Haziran 2025 Cumartesi. Eskişehir'de hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 29°C civarında seyredecek. Bu sıcaklık, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak geçecek. 29 Haziran Pazar günü sıcaklık 29°C olacak. 30 Haziran Pazartesi günü ise 28°C civarında olacak. 1 Temmuz Salı günü sıcaklık 29°C'ye yükselecek. Bu, yazın sıcak yüzünü gösterecek. 2 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 29°C, 3 Temmuz Perşembe günü ise 28°C olarak tahmin ediliyor. Bu dönemde hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tatil planları için elverişli görünüyor.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve serin ortamlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bu önlemler, yazın keyfini çıkarırken sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.