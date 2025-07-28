Eskişehir 28 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 28 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklıkları 39°C'ye kadar yükselecek. Bu, oldukça sıcak bir gün olacak. Yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için sorun yaratabilir.

29 Temmuz Salı günü hava sıcaklıkları 38°C civarında olacak. Güneşli bir hava bekleniyor. 30 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıklar 35°C'ye düşecek. Ancak hava yine güneşli kalacak. 31 Temmuz Perşembe günü sıcaklıklar 33°C civarında olacak. Güneşli bir hava hakim olacak.

Bu sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda kalmaktan kaçınmak önemli. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek gereklidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde şapka ve güneş kremi kullanmak cilt koruması için faydalıdır. Klimalı ortamlarda bulunmak ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanızda fayda var. Gerekli önlemleri almak önemlidir.