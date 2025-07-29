Eskişehir 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 29 Temmuz 2025 Salı günü, Eskişehir'de hava sıcaklıkları 38°C civarında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra daha fazla hissedilecek. Gündüz saatlerinde hava açık ve güneşli. Gece ise sıcaklıklar 19°C civarına düşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli değişiklikler bekleniyor. 30 Temmuz Çarşamba günü, sıcaklıklar 36°C'ye kadar yükselecek. Hava koşullarının açık olacağı öngörülüyor. 31 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklıkları 33°C civarında olacak. Çoğunlukla güneşli bir gün yaşanması bekleniyor. 1 Ağustos Cuma günü hava sıcaklıkları 30°C'ye düşecek. Parçalı bulutlu bir hava koşulu hakim olacak. 2 Ağustos Cumartesi günü 28°C civarında sıcaklıklar bekleniyor. Kısmen güneşli bir gün olması öngörülüyor. 3 Ağustos Pazar günü ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Hava sıcaklıkları 30°C civarında kalacak.

Bu dönemde yüksek sıcaklıkların etkisiyle dikkatli olunması önemlidir. Sıcak havalarda, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekir. Bol su tüketmek faydalıdır. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de önerilir. Ayrıca, 3 Ağustos Pazar günü için olası yağışlara karşı hazırlıklı olmakta yarar vardır.