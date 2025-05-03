Eskişehir 3 Mayıs cumartesi hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

4 Mayıs Pazar günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 19°C civarında bekleniyor. 5 Mayıs Pazartesi günü de hava çoğunlukla güneşli, sıcaklık 22°C civarında olacak. 6 Mayıs Salı günü hava yine çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 24°C civarında seyredecek. 7 Mayıs Çarşamba günü ise bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık bu gün 23°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle sıcak ve güneşli. Bu da açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlıyor. Ancak, 7 Mayıs Çarşamba günü yağış beklentisi var. Dışarıda vakit geçirecekler, yanlarında uygun yağmurluk veya şemsiye bulundursunlar. Hava sıcaklıkları artarken, güneş ışınları da daha güçlü hale geliyor. Açık hava etkinlikleri sırasında güneş kremi kullanmak, şapka takmak ve bol su içmek önemlidir. Bu önlemler, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Eskişehir'de hava genellikle sıcak ve güneşli olacak. Ancak 7 Mayıs Çarşamba günü yağış ihtimali dolayı, dışarıda zaman geçireceklerin dikkatli olmaları önerilir.