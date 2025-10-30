Eskişehir 30 Ekim Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 30 Ekim 2025 Perşembe günü hava genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 16°C civarında yer alacak. Gece sıcaklığının ise 1°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Nem oranı %48 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı saatte 2.8 km olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 07:21, gün batımı ise 17:55 olarak belirlenmiştir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik olmayacak. 31 Ekim Cuma günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 18°C ile 0°C arasında değişecek. 1 Kasım Cumartesi günü hava güneşli ve parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 18°C ile 4°C arasında seyredecek. 2 Kasım Pazar günü ise hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 18°C ile 6°C arasında değişiklik gösterecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önem taşır. Gündüz saatlerinde açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Rüzgar hızı düşük, bu nedenle açık hava aktiviteleri için uygun koşullar var. Hafta boyunca dışarıda vakit geçirmek isteyenler için hava koşulları elverişli görünüyor.