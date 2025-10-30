HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 30 Ekim Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 30 Ekim 2025'te hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece ise 1°C civarına düşecek. Önümüzdeki günlerde kısmen güneşli hava bekleniyor. 31 Ekim'de sıcaklıklar 18°C ile 0°C arasında değişecek. 1 Kasım'da güneşli ve parçalı bulutlu bir hava yaşanacak. Dışarı çıkarken uygun kıyafet tercih edilmesi önem taşıyor. Açık hava etkinlikleri için rüzgar hızı düşük. İşte detaylar...

Eskişehir 30 Ekim Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 30 Ekim 2025 Perşembe günü hava genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 16°C civarında yer alacak. Gece sıcaklığının ise 1°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Nem oranı %48 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı saatte 2.8 km olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 07:21, gün batımı ise 17:55 olarak belirlenmiştir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik olmayacak. 31 Ekim Cuma günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 18°C ile 0°C arasında değişecek. 1 Kasım Cumartesi günü hava güneşli ve parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 18°C ile 4°C arasında seyredecek. 2 Kasım Pazar günü ise hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 18°C ile 6°C arasında değişiklik gösterecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önem taşır. Gündüz saatlerinde açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Rüzgar hızı düşük, bu nedenle açık hava aktiviteleri için uygun koşullar var. Hafta boyunca dışarıda vakit geçirmek isteyenler için hava koşulları elverişli görünüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'yi kahreden olayda minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karedeTürkiye'yi kahreden olayda minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karede
Ali Erbaş'a hakaretten yargılanıyordu! Karar çıktıAli Erbaş'a hakaretten yargılanıyordu! Karar çıktı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.