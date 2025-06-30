Eskişehir 30 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 30 Haziran Pazartesi günü hava durumu, yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı şeklinde olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, şehrin yaz aylarındaki tipik değerlerine yakın. Genel olarak ılıman bir hava beklenmektedir.

1 Temmuz Salı günü, yer yer sağanak yağmurlar görülecek. 2 Temmuz Çarşamba günü ise güneşli bir hava devam edecek. 3 Temmuz Perşembe günü parlak güneş ışığı bekleniyor. 4 Temmuz Cuma günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hafta sonu, 5 ve 6 Temmuz Cumartesi ve Pazar günleri artan sıcaklıklarla birlikte bol güneş ışığı bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları artacak. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelecek. Bu nedenle ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artacak. Bu durum, cilt sağlığı açısından risk oluşturabilir. Açık hava etkinlikleri sırasında güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Şapka ve koruyucu giysilerin tercih edilmesi de önemlidir. Bol su tüketimi, vücudun susuz kalmasını önleyecektir.

Hafta sonu hava sıcaklıklarının 30°C'nin üzerine çıkması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle yaşlılar ve çocuklar için sağlık riski oluşturabilir. Sıcak havalarda klimalı ortamlarda bulunmak faydalıdır. Serinlemek için suya girilebilecek mekanlar tercih edilmelidir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılması önerilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır.

1 Temmuz Salı günü beklenen sağanak yağmurlar sırasında ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Su birikintilerinden uzak durmak ve araç kullanırken dikkatli olmak önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek, güncel hava durumu raporlarını takip etmek, olası olumsuz etkilerden korunmada yardımcı olacaktır.