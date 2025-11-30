Eskişehir 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 30 Kasım 2025 Pazar günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığının 10°C, gece ise 1°C civarında olması tahmin ediliyor. Nem oranı %87, rüzgar hızı 7.4 km/saat olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 07:56, gün batımı saati ise 17:34'tür.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik olmayacak. 1 Aralık Pazartesi günü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile -1°C arasında değişecek. 2 Aralık Salı günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 9°C ile 0°C arasında seyredecek. 3 Aralık Çarşamba günü yüksek bulutlar arasından güneş görülecek. Hava sıcaklıkları 10°C ile 1°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının soğuk ve yağışlı olacağı öngörülmektedir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Şemsiye bulundurmak da faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski bulunuyor. Yolda dikkatli olunması gerekiyor. Araçların kış lastikleriyle donatılması önemlidir. Evlerde ise ısınma sistemlerinin düzenli bakımları yapılmalıdır. Su borularının donma riskine karşı korunması gerekmektedir.