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Eskişehir 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü, Eskişehir’de hava sıcaklıkları 35°C civarında olacak.

Eskişehir 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Gün boyunca hava açık ve güneşli geçecek. Yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra daha fazla hissedilecek.

Bu sıcaklıkların etkisiyle, öğle ve öğleden sonra dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bol su tüketmek, vücudun su dengesini korumasına yardımcı olur. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, güneş ışınlarının etkisini azaltabilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, gölge alanlarda bulunmak veya iç mekanlarda kalmak önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 31 Temmuz Perşembe günü 33°C hava sıcaklığı ve hafif yağmur ihtimali öngörülüyor. 1 Ağustos Cuma günü 30°C’ye düşmesi ve parçalı bulutlu bir hava koşulu bekleniyor. 2 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 28°C civarında olması ve kısmen güneşli bir gün yaşanması öngörülüyor. 3 Ağustos Pazar günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına göre plan yaparken, özellikle 3 Ağustos Pazar günü için olası yağışlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar kullanmak, ıslanmaktan korunmaya yardımcı olur. Yoğun yağışların olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak veya kapalı alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı olacaktır.

Eskişehir’de önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları yüksek olacak ve zaman zaman yağışlar görülebilir. Hava koşullarına uygun giyinmek, yeterli su tüketmek ve olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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